  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Британський уряд помилково оприлюднив адреси знаменитостей і політиків

    • Розсилка
    Британський уряд помилково оприлюднив адреси знаменитостей і політиків
    Фото: PA/BBC/GETTY

    Ми приносимо вибачення всім потерпілим і перевіряємо, як це сталося – уряд Британії

    В результаті помилки британського уряду у мережі опинилися домашні адреси політиків, чиновників і знаменитостей, які мають отримати від королеви звання і нагороди.

    Про це повідомляє BBC.

    Файл зі осіб, яким належить відзнака, разом з точними приватними адресами з’явився на офіційному сайті британського уряду. За словами урядовців, його було видно близько години.

    Представники уряду заявили, що встановлюватимуть причину помилки.

    «Ми приносимо вибачення всім потерпілим і перевіряємо, як це сталося», – заявили в уряді.

    Окрім адреси Елтона Джона в списку виявилися, зокрема, адреси колишного директора державного обвинувачення Елісон Сондерс, колишнього лідера Консервативної партії Яна Дункана Сміта, актриси і співачки Олівії Ньютон-Джон, кухаря і ведучої Надії Хусейн, а також багатьох інших спортсменів, чиновників, політиків і поліцейських.

    Список з 1097 осіб, які 1 січня отримають від Єлизавети II звання та нагороди, був створений і схвалений, коли пост прем’єр-міністра Британії займала Тереза Мей. Нагороди присвоюють за визначні заслуги перед Британією.

    Нагадаємо, після ремонту в штаб-квартирі британської розвідки МІ-6 в Лондоні зникли документи, в яких детально описується планування будівлі і системи його безпеки. 

    документи Велика Британія уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ