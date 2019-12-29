Україна і Росія почали процес підписання документів щодо транзиту газу
Процес підписання проходить у Відні
Україна і Російська Федерація у Відні почали процес підписання документів, пов’язаних з транзитом газу. Про це повідомив керівник компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон в Facebook.
За його словами, процес підписання документів вже почався.
У той же час, міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що процес підписання документів не завершений.
Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.
Президент Зеленський відреагував на виплату «Газпромом» $2,9 млрд.
Також 28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».