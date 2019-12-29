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    Економіка та фінанси

    Україна і Росія почали процес підписання документів щодо транзиту газу

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    Міністр юстиції Денис Малюська - Україна і Росія почали процес підписання документів щодо транзиту газу
    Міністр юстиції Денис Малюська
    Фото керівника компанії «Оператор ГТС України» Сергія Макогона у Facebook

    Процес підписання проходить у Відні

    Україна і Російська Федерація у Відні почали процес підписання документів, пов’язаних з транзитом газу. Про це повідомив керівник компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон в Facebook.

    За його словами, процес підписання документів вже почався.

    У той же час, міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що процес підписання документів не завершений.

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    Кабмін схвалив підписання мирової угоди з Газпромом.

    Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

    Президент Зеленський відреагував на виплату «Газпромом» $2,9 млрд.

    Також 28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».

    Кабмін Росія борг Газпром транзит Україна ГТС
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