Україна і Росія почали процес підписання документів щодо транзиту газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр юстиції Денис Малюська Фото керівника компанії «Оператор ГТС України» Сергія Макогона у Facebook

Процес підписання проходить у Відні

Україна і Російська Федерація у Відні почали процес підписання документів, пов’язаних з транзитом газу. Про це повідомив керівник компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон в Facebook.

За його словами, процес підписання документів вже почався.

У той же час, міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що процес підписання документів не завершений.

Читайте також:

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

Президент Зеленський відреагував на виплату «Газпромом» $2,9 млрд.

Також 28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».