У Мінську зібрався наймасовіший мітинг опозиційної кандидатки у президенти



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У Мінську зібрався наймасовіший мітинг опозиційної кандидатки у президенти Фото: Радіо Свобода

У Мінську на мітинг опонентки Лукашенка прийшли десятки тисяч людей

У Мінську зібрався наймасовіший мітинг опозиційної кандидатки у президенти Світлани Тіхановської, на нього прийшли понад 30 тисяч людей.

Про це повідомляє «Єврорадіо».

Люди зібралися у парку Дружби народів, волонтери руху «Вясна» нарахували 34 тисяч учасників мітингу.

Крім Тіхановської прийшли Марія Колеснікова, представниця штабу Віктора Бабарика, якого на вибори не допустили, а також Вероніка Цепкало — дружина іншого незареєстрованого кандидата Валерія Цепкала. Тріо цих жінок веде спільну виборчу кампанію, об’єднавшись після того, як на вибори допустили лише Тіхановську.

Вони по черзі виступали перед людьми зі сцени. Тіхановська зазначила, що йде у президенти заради свого чоловіка (балотуватися планував блогер Сергій Тіхановський, але він другий місяць у СІЗО) та усіх білорусів.

«Мій чоловік відкрив людям очі, пробудив у них сміливість і віру в себе, дав надію на зміни. Він другий місяць у СІЗО», — сказала Тіхановська.

Новае відэа з дрону.



Мора людзей!



Па дадзеных на 20.30 ад праваабарончага цэнтра «Вясна», на мітынг у падтрымку Святланы Ціханоўскай ў Менску прыйшло як мінімум 34 000 чалавек. pic.twitter.com/nlq8jsLpJB — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Після цього люди почали скандувати «Свободу!».

Також Тіхановська згадала затримання мітингарів 14 липня і звернулась до силовиків.

«Я дивилась на ОМОН та міліцію і думала, що ви робите? Адже на вулицю виходять ваші матері, сестри, брати. Люди просто хочуть висловити свою думку. Дорогі військові, подивіться нам в очі, ми такі ж, як і ви», — наголосила вона.

Присутні скандували «Любiм! Можам! Пераможам!», «Я можу все змінити», «Перемен, перемен!» та інші.

Відэа з дрону.



Людзей вельмі шмат



Вялікі мітынг Ціханоўскай у парку Дружбы Народаў. pic.twitter.com/1QajyVQSw9 — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Як зазначає видання, цю акцію можна назвати наймасовішою у Білорусі опозиційною акцією за останні 10 років.

Крім цього, Тіхановська згадала про затриманих напередодні російських бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», бо білоруські слідчі вже заявили, що пов'язують їх із Сергієм Тіхановським, чоловіком кандидатки.

«Я тільки у страшному сні могла уявити, до кого вони цих бойовиків можуть прив’язати. Вони кажуть про якусь революцію… боже мій, яка революція?», — каже Тіхановська.

До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми.

Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».