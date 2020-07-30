Вибори мера Києва: місто поділять на 10 округів



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Склад районних у місті Києві виборчих комісій формується Центральною виборчою комісією не пізніше як за 75 днів до дня чергових виборів

На виборах Київського міського голови 25 жовтня столицю поділять на 10 територіальних виборчих округів, межі яких збігаються з межами районів.

Відповідне роз’яснення щодо окремих питань організації підготовки та проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року ЦВК затвердила на засіданні у четвер, 30 липня, повідомляє пресслужба комісії.

«Оскільки у законодавстві були суперечності щодо формування районних виборчих комісій у містах з кількістю виборців 2 млн і більше, а також утворення територіальних виборчих округів у таких містах, ЦВК з метою забезпечення однакового застосування деяких положень законодавства України прийняла вище згадане роз'яснення», - йдеться в повідомленні.

У документі зазначено, що єдиний одномандатний міський виборчий округ з виборів Київського міського голови поділяється на 10 територіальних виборчих округів, межі яких збігаються з межами районів у місті Києві. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймається.

У ЦВК розповіли, що територіальні виборчі округи з виборів депутатів Київської міської ради утворюються Київською міською виборчою комісією у порядку та строки, визначені Виборчим кодексом.

Склад районних у місті Києві виборчих комісій формується Центральною виборчою комісією не пізніше як за 75 днів до дня чергових виборів (до 10 серпня 2020 року включно).

Подання кандидатур до складу районних у місті Києві виборчих комісій можуть вносити районні у місті Києві (у разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії – міста Києва) організації політичних партій не раніше ніж за 90 днів та не пізніше як за 80 днів до дня чергових виборів (до 5 серпня 2020 року включно).

У ЦВК додали, що районні в місті Києві виборчі комісії здійснюють повноваження, передбачені Виборчим кодексом.

Нагадаємо,15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Також зазначимо, що 16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.