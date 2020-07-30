Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців»



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29 липня у Білорусі затримано бойовиків «ПВК Вагнера»

У Службі безпеки зазначають, що давно розслідують діяльність угрупування «ПВК Вагнера» на сході України

Бойовики «ПВК Вагнера», затримані у Білорусі, мають бути екстрадовані до України та постати перед судом.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки.

«СБУ виступає з відповідною ініціативою та через Офіс генпрокурора України, як це передбачено правовими процедурами, звернеться з клопотанням щодо екстрадиції зазначених осіб. Всі ці особи, як і будь-хто, хто брав участь у захопленні українських територій та інших військових злочинах, мають постати перед судом та отримати покарання, передбачене законодавством України», - йдеться у повідомленні.

Також у Службі безпеки зазначають, що давно розслідують діяльність угрупування «ПВК Вагнера» на сході України і раніше вже оприлюднювали списки найманців, які воювали у лавах російських бойовиків на Донбасі.

«Служба безпеки України зібрала достатньо доказів про військові злочини «ПВК Вагнера» на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.

Більш детально про факти терористичної діяльності «ПВК Вагнера» в Україні, її кадровий склад та оприлюднені докази цих злочинів можна ознайомитись за посиланням.

Зазначимо, що сьогодні через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

Як повідомлялося, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.