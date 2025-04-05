У М'янмі через землетрус загинуло понад 3350 людей

Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що хунта обмежує постачання допомоги постраждалим від землетрусу

М’янма досі оговтується від «землетрусу сторіччя»

Станом на ранок суботи число загиблих в результаті руйнівного землетрусу в М’янмі зросло до 3354 осіб. Також 4850 людей отримали поранення і 220 зникли безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Глава ООН з надання допомоги Том Флетчер провів вечір п’ятниці у другому за величиною місті М’янми Мандалай, неподалік від епіцентру землетрусу та заявив, що гуманітарні та громадські групи очолили реагування на землетрус із «мужністю, майстерністю та рішучістю».

«Багато хто сам втратив усе, але продовжував йти, щоб підтримати тих, хто вижив», – сказав Флетчер.

У п'ятницю Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що хунта обмежує постачання допомоги постраждалим від землетрусу районам, де громади не підтримують її правління.

Як відомо, 28 березня у М’янмі стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Поштовхи також відчувалися у Таїланді.

Цей землетрус був найсильнішим у М'янмі за останні сто років. У країні внаслідок підземних поштовхів зруйновані як стародавні пагоди, так і сучасні будівлі.

Нагадаємо, За даними ООН, гуманітарна ситуація в країні залишалася критичною ще до землетрусу