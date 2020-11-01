Президентські вибори в Молдові: опубліковані попередні результати

За попередніми даними, у другий тур виходять чинний президент Ігор Додон та експрем'єрка Молдови Майя Санду

За даними ЦВК Молдови, явка виборців склала понад 42%

У Молдові ввечері 1 листопада завершилося голосування на президентських виборах. За даними кількох опитувань у другий тур проходять чинний президент країни Ігор Додон та експрем'єрка Майя Санду.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як свідчать дані телефонного опитування, проведеного спільнотою WatchDog. md та Інститутом державної політики, проросійський чинний президент, засновник Соціалістичної партії Молдови Ігор Додон набрав 40,9% голосів виборців, а його суперниця прозахідна технократка, колишня прем'єр-міністерка і голова Партії дій та солідарності Майя Санду – 34,6%. Згідно з телефонним опитуванням, похибка становить 2,5%.

Ще одне телефонне опитування, проведене компанією Інтелект Груп разом з асоціацією Spero, дало Ігорю Додону 28,5%, а Майї Санду – 21,5%.

За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.

Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році. Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою.

Якщо виборчі органи країни підтвердять, що жоден із кандидатів не перетнув позначку у 50% голосів підтримки від виборців, то 15 листопада відбудеться другий тур голосування.

Як повідомлялося, у неділю, 1 листопада, в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.