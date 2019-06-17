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    У світі

    У Молдові відпустили лідера проросійської партії Усатого

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    <p>Ренато Усатого затримали 16 червня на митниці при поверненні до Молдови</p> - У Молдові відпустили лідера проросійської партії Усатого

    Ренато Усатого затримали 16 червня на митниці при поверненні до Молдови

    Прокурори скасували ордер на арешт Ренато Усатого

    У Молдові відпустили на волю лідера проросійської політсили «Наша партія» Ренато Усатого, якого правоохоронні органи затримали на митниці 16 червня.

    Про це пише Newsmaker.

    Як розповів сам Усатий, вийшовши з будівлі прокуратури, прокурори скасували ордер на його арешт, і тепер він планує відвідати всі районні організації своєї партії, щоб «навести там лад».

    Водночас на першу вимогу Усатий повинен з'явитися в прокуратуру.

    Усатий відзначив, що його партія підтримала нову правлячу коаліцію і уряд, і тепер він готовий допомагати їм працювати на благо країни.

    Зазначимо, що Усатого затримали 16 червня після того, як він перетнув пункт пропуску на кордоні Румунії та Молдови

    Нагадаємо, у суботу президент Молдови Ігор Додон заявив про подолання політичної кризи у країні.

    Перед цим Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що призвели до кризи.

    Натомість міністр закордонних справ Павло Клімкін попередив про загрозу російського впливу у Молдові.

    Як повідомлялося, у п’ятницю ввечері колишній уряд Демократичної партії офіційно оголосив про відставку і перехід в опозицію. Це сталося після тижневого протистояння, коли колишній уряд не хотів передавати владу новому кабінету міністрів.

    15 червня своє перше засідання провів новий уряд на чолі з Майєю Санду.

    Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

    Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

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