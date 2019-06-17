У Молдові відпустили лідера проросійської партії Усатого
Ренато Усатого затримали 16 червня на митниці при поверненні до Молдови
Прокурори скасували ордер на арешт Ренато Усатого
У Молдові відпустили на волю лідера проросійської політсили «Наша партія» Ренато Усатого, якого правоохоронні органи затримали на митниці 16 червня.
Про це пише Newsmaker.
Як розповів сам Усатий, вийшовши з будівлі прокуратури, прокурори скасували ордер на його арешт, і тепер він планує відвідати всі районні організації своєї партії, щоб «навести там лад».
Водночас на першу вимогу Усатий повинен з'явитися в прокуратуру.
Усатий відзначив, що його партія підтримала нову правлячу коаліцію і уряд, і тепер він готовий допомагати їм працювати на благо країни.
Зазначимо, що Усатого затримали 16 червня після того, як він перетнув пункт пропуску на кордоні Румунії та Молдови
Нагадаємо, у суботу президент Молдови Ігор Додон заявив про подолання політичної кризи у країні.
Перед цим Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що призвели до кризи.
Натомість міністр закордонних справ Павло Клімкін попередив про загрозу російського впливу у Молдові.
Як повідомлялося, у п’ятницю ввечері колишній уряд Демократичної партії офіційно оголосив про відставку і перехід в опозицію. Це сталося після тижневого протистояння, коли колишній уряд не хотів передавати владу новому кабінету міністрів.
15 червня своє перше засідання провів новий уряд на чолі з Майєю Санду.
Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.
Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.