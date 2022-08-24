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У Москві палають склади, є загиблий (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Москві палають склади, є загиблий (відео)
Площа загоряння стрімко збільшується 
скріншот із відео

Потужна пожежа охопила понад 1,5 тис. «квадратів» 

Сьогодні, 24 серпня, у російській столиці загорілися склади. Площа потужної пожежі у Сигнальному проїзді в Північному адміністративному окрузі Москви становить понад 1,5 тис. квадратних метрів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пожежники працюють над ліквідацією загоряння.

Займання виникло у триповерховому складі на ринку. Під час робіт з ліквідації врятували одну людину, її передали медикам для надання допомоги. Ще одна людина загинула. 

Спочатку площа займання оцінювалась у 150 квадратних метрів. 

Нагадаємо, раніше у Підмосков'ї вночі горіла військова частина (відео).

Перед цим сталася пожежа у Підмосков’ї: є загиблі та багато поранених.

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Теги: пожежа ЗМІ Москва

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