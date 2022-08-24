У Москві палають склади, є загиблий (відео)
Потужна пожежа охопила понад 1,5 тис. «квадратів»
Сьогодні, 24 серпня, у російській столиці загорілися склади. Площа потужної пожежі у Сигнальному проїзді в Північному адміністративному окрузі Москви становить понад 1,5 тис. квадратних метрів. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Пожежники працюють над ліквідацією загоряння.
Займання виникло у триповерховому складі на ринку. Під час робіт з ліквідації врятували одну людину, її передали медикам для надання допомоги. Ще одна людина загинула.
Спочатку площа займання оцінювалась у 150 квадратних метрів.
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