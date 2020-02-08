У Таїланді військовий продовжує утримувати заручників: поліція зачищає будівлю



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Жертвами нападника стали щонайменше 20 людей

32-річний сержант-майор армії Таїланду утримує приблизно 20 заручників на п'ятому поверсі торгового центру

Влада Таїланду заявила, що внаслідок стрілянини, яку влаштував військовослужбовець у місті Накхонратчасіма, загинуло щонайменше 20 людей, ще 31 поранено.

Про це повідомляє видання The Bangkok Post.

Спецпідрозділи поліції наразі контролюють чотири поверхи будівлі, підозрюваний (імовірно, 32-річний сержант-майор армії Таїланду Чакрапант Тхомма) утримує приблизно 20 заручників на п'ятому поверсі торгового центру.

Як зазначає видання, силовикам вдалося вивести з будівлі сотні відвідувачів і працівників, яких було заблоковано у приміщенні. Вони також спробували умовити стрільця здатися, проте він відмовився і відкрив вогонь по поліцейських.

За наявною інформацією, Тхомма вдень 8 лютого застрелив свого командира, його тещу і ще одного солдата на військовій базі Суратхампітхак, після чого викрав автомобіль Humvee і попрямував у Накхонратчасіму. Дорогою до міста Тхомма вів безладний вогонь по перехожих.

Пізніше він сховався в торговому центрі і захопив заручників.

Раніше повідомлялося, що у Таїланді військовослужбовець влаштував у торгівельному центрі в місті Накхонратчасіма стрілянину та вбив два десятки людей.

Повідомлення про свою атаку Джакрафант Томмі розмістив у соцмережах, де задався питанням, чи має він здатися. Раніше він опублікував зображення вогнепальної зброї з трьома кулями з підписом «час похвилюватися» і «ніхто не зможе уникнути смерті».