Міністр оборони Білорусі описав сценарій зміни політичного курсу країни



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Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін

«Зовнішні сили» можуть використовувати дії силового блоку, як привід для зміни політичного курсу країни» – міністр оборони

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін на нараді за участю Олександра Лукашенка, заявив, що опозиція і деякі «зовнішні сили» нібито можуть використовувати дії силового блоку «зі стабілізації обстановки» як привід для зміни політичного курсу країни.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«У ситуації, що склалася, дії силового блоку Республіки Білорусь щодо стабілізації обстановки можуть бути представлені як геноцид власного народу і використані як привід для зміни політичного курсу силовим шляхом», – Заявив міністр оборони.

На думку Хреніна, подібний сценарій можливий в результаті задіяння військових частин і підрозділів високої готовності, які дислоковані в безпосередній близькості від державного кордону Білорусі.

Міністр сказав, що для забезпечення авіаційної підтримки їх дій нібито можуть бути застосовані 18 винищувачів F-16 ВПС США, які були недавно були перекинуті з Німеччини на польську авіабазу Ласк: «Підлітний час (цих літаків) до держкордону (Білорусі) становить близько 22 хвилин».

За словами глави Міноборони, основною спрямованістю заходів оперативної боєпідготовки Збройних сил країн-членів НАТО є задіяння військ в умовах кризового реагування, а також під час ведення наступальних дій. «Саме для недопущення подібних сценаріїв розвитку обстановки нами передбачено дію сил негайного реагування і швидкого розгортання», – додав він.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.

Раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.

Зазначимо, Україна змінила умови безвізового режиму з Білоруссю; зокрема, тепер для виїзду в цю країну необхідний біометричний паспорт для закордонних поїздок. Раніше потрапити до Білорусі можна було по внутрішньому паспорту.

Разом з тим прикордонна служба України посилила охорону кордону з Білоруссю. Це в першу чергу пов’язано з останніми подіями у цій країні на тлі виборів президента Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

19 серпня стало відомо, що лідери ЄС не визнають результатів виборів у Білорусі.

Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС

22 серпня Тихановська заявила, що не планує висуватися на пост президента Білорусі в разі проведення повторних виборів.

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