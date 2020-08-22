«Новий президент Білорусі попросить НАТО ввести війська», – Лукашенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лукашенко, заявив, що «альтернативний президент» може звернутися до НАТО

«Все йде за планом кольорових революцій із підбурюванням внутрішньополітичної ситуації в країні» – президент Білорусі

Олександр Лукашенко, заявив, що «альтернативний президент», якого «тягнуть» до Білорусі зовнішні сили, може звернутися до НАТО, і блок введе війська до країни.

Лукашенко в суботу під час відвідин військового полігону під Гродно, повідомляє державне агентство БЕЛТА

«Ви бачите, що вони вже тягнуть сюди «альтернативного президента», роблять це всерйоз, оскільки сиплються заяви західних держав про фінансування, підтримку. Військова підтримка в наявності – пересування військ НАТО до кордонів.

Вони все рухають до того, щоб затягнути сюди нібито нового президента. Він звертається до західних держав, в даному випадку НАТО, з метою захисту населення. Вони вводять війська – і на Білорусі можна поставити хрест.

Все зрозуміло. Як ми і припускали, все йде за планом кольорових революцій із підбурюванням внутрішньополітичної ситуації в країні. Оригінальність і особливість ситуації полягає в тому, що підключений зовнішній фактор, що буває не завжди.

Зазвичай вони розкручують всередині, скидають діючу владу. Але оскільки влада у нас на місці, жорстко опирається (і не тільки чинить опір, але й контролює ситуацію), підключили зовнішній фактор», – заявив Лукашенко.

Лукашенко доручив міністру оборони і командувачу Західним оперативним командуванням докласти всіх зусиль, щоб «захистити насамперед західну перлину Білорусі з центром у Гродно», «з прийняттям найжорсткіших заходів щодо захисту територіальної цілісності нашої країни».

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.

Раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.

Зазначимо, Україна змінила умови безвізового режиму з Білоруссю; зокрема, тепер для виїзду в цю країну необхідний біометричний паспорт для закордонних поїздок. Раніше потрапити до Білорусі можна було по внутрішньому паспорту.

Разом з тим прикордонна служба України посилила охорону кордону з Білоруссю. Це в першу чергу пов’язано з останніми подіями у цій країні на тлі виборів президента Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

19 серпня стало відомо, що лідери ЄС не визнають результатів виборів у Білорусі.

Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС