Лукашенко заявив, що вперше за 25 років привів армію в повну бойову готовність



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Лукашенко поскаржився, що, замість того, щоб займатися економікою і нагальними справами, йому доводиться приділяти увагу питанням стабілізації обстановки

«Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО у безпосередній близькості від наших кордонів» – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вперше за чверть століття прийняв найсерйозніше рішення, привівши основні частини ВС у повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок.

Про це повідомляє держагентство БелТА.

За словами Лукашенка, замість того, щоб займатися економікою і нагальними справами країни, доводиться приділяти увагу питанням стабілізації обстановки. «Навіть не сказав би, що всередині країни (в цілому – ред.). Перш за все це Мінськ. Навіть не хочу тут Гродно називати з позиції сьогоднішнього дня. Проте, що мене найбільше турбує, – до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор. Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО у безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі і Литви», – пояснив Лукашенко на нараді з керівництвом силового блоку країни в Гродно.

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.

Раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.

Зазначимо, Україна змінила умови безвізового режиму з Білоруссю; зокрема, тепер для виїзду в цю країну необхідний біометричний паспорт для закордонних поїздок. Раніше потрапити до Білорусі можна було по внутрішньому паспорту.

Разом з тим прикордонна служба України посилила охорону кордону з Білоруссю. Це в першу чергу пов’язано з останніми подіями у цій країні на тлі виборів президента Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

19 серпня стало відомо, що лідери ЄС не визнають результатів виборів у Білорусі.

Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС

22 серпня Тихановська заявила, що не планує висуватися на пост президента Білорусі в разі проведення повторних виборів.

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