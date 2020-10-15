Нідерланди відреагували на відмову РФ від консультацій щодо MH17



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Голова МЗС наголосив, що уряд Нідерландів хотів би відновлення переговорів задля досягнення справедливості у справі катастрофи

Голова МЗС написав, що Нідерланди шкодують через рішення Росії, бо відмова особливо болісна для родичів жертв катастрофи

Нідерланди шкодують з приводу рішення Росії відмовитися від консультацій щодо збитого над Донецькою областю літака «Малазійських авіаліній» рейсу MH17. Відповідну заяву у Twitter поширив глава МЗС Нідерландів Стеф Блок.

«Нідерланди глибоко шкодують через це рішення Росії. Ця відмова від консультацій особливо болісна для родичів жертв катастрофи», – заявив Блок.

Голова МЗС наголосив, що уряд Нідерландів хотів би відновлення переговорів задля досягнення справедливості у справі катастрофи.

«Водночас уряд завжди підкреслював, що він не виключає будь-яких варіантів з метою досягнення справедливості для 298 жертв та їхніх близьких», – зазначив Блок.

Як повідомлялося, Росія обурилась через «поведінку Нідерландів» і вийшла з консультаційної групи щодо MH17.

Нагадаємо, що судове засідання у справі МН17 продовжиться на початку листопада.

17 липня були шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.



