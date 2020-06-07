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    У світі

    У Нідерландах серед бананів виявили більше двох тонн кокаїну

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    Наркотики були виявлені в партії бананів з Еквадору - У Нідерландах серед бананів виявили більше двох тонн кокаїну
    Наркотики були виявлені в партії бананів з Еквадору

    Наркотики були виявлені в партії бананів з Еквадору, що призначалася для угорської компанії

    Поліція Нідерландів більше двох тонн кокаїну в порту Роттердама, вартість наркотиків оцінюється в 151 млн євро (170 мільйонів доларів).

    Це не перший раз, коли в порту Роттердама виявляють вантажі з наркотиками. Цього разу наркотики були виявлені в партії бананів з Еквадору, що призначалася для угорської компанії, повідомляє Reuters з посиланням на заяву прокуратури Роттердама.

    У минулому році співробітники митниці порту в Роттердамі вилучили 38 тонн кокаїну кокаїну.

    Нагадаємо, у Київській області патрульні зупинили водія за перевищення швидкості і, крім ознак сп’яніння, виявили предмети, схожі на зброю та наркотики. У водія патрульні помітили ознаки наркотичного сп’яніння.

    Як повідомлялося, 3 червня до поліції надійшла оперативна інформація про те, що в одному з гаражних кооперативів Голосіївського району Києва чоловік виготовляє наркотики. Працівники карного розшуку відразу розпочали перевірку даних і встановили, що на вулиці Метрологічній 27-річний чоловік винайняв гараж, де виготовляв наркотичні засоби.

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