У Києві правоохоронці затримали наркоторговців із «товаром» на 10 млн грн (фото)



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Вилучені наркотики направлено на експертизу Фото: Прокуратура Києва

Підозрюваних взято під варту з можливістю внесення застави

Столичними правоохоронцями затримано дует 23-річних наркозбувачів, які організували збут наркотиків та психотропних речовин через мережу інтернет.

У ході документування злочину встановлено, що в інтернет-магазині наркоділки пропонували широкий асортимент наркотиків у вигляді марок, пігулок, галюциногенних грибів і кондитерських виробів з канабісом, а розповсюджували їх через кур’єрські доставки. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За результатами обшуків, проведених у затриманих та у їх квартирі, яка використовувалася як склад, правоохоронці вилучили понад 1500 марок ЛСД, 3479 пігулок МДМА, 167 кондитерських виробів з канабісом, 9 пакетів з висушеною речовиною рослинного походження та 82 пляшки з бутиратом.

Вартість вилучених під час обшуків наркотичних та психотропних речовин за цінами «чорного ринку» складає майже 10 мільйонів гривень.

Усі вилучені наркотики направлено на експертизу.

Наркоділкам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі до підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з визначеним розміром застави у 1,471 млн грн та 1,261 млн грн.

Слідство у кримінальному провадженні триває.