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    На трасі під Києвом в автівці лихача патрульні виявили зброю та наркотики (фото)

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    В автомобілі поліцейські виявили автоматичну зброю - На трасі під Києвом в автівці лихача патрульні виявили зброю та наркотики (фото)
    В автомобілі поліцейські виявили автоматичну зброю
    Фото: Патрульна поліція Києва

    У водія патрульні помітили ознаки наркотичного сп'яніння

    У Київській області патрульні зупинили водія за перевищення швидкості і, крім ознак сп'яніння, виявили предмети, схожі на зброю та наркотики.

    Це сталося у четвер, 4 червня, повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Так, поблизу селища Семиполки на Київщині патрульні зупинили автомобіль Mercedes за порушення правил дорожнього руху.

    Інспектори помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння під час спілкування. Зважаючи на його нервову поведінку, патрульні провели поверхневу перевірку, в ході якої виявили у чоловіка згорток з зеленою речовиною рослинного походження.

    У салоні автомобіля інспектори помітили підозрілі предмети. Ними виявилися ножі в чохлах та предмет, схожий на автоматичну зброю.

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    На трасі під Києвом в автівці лихача патрульні виявили зброю та наркотики (фото)
    На трасі під Києвом в автівці лихача патрульні виявили зброю та наркотики (фото)
    На трасі під Києвом в автівці лихача патрульні виявили зброю та наркотики (фото)
    На трасі під Києвом в автівці лихача патрульні виявили зброю та наркотики (фото)

    На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для вилучення предметів та речовини.

    Національна поліція України Київ зброя водій Київщина наркотики автомобіль
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