У Харкові на вулиці повернувся велопатруль



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Велопатрулі виявлятимуть порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки

Екіпажі велопатруля нестимуть службу у пішохідних зонах, зонах відпочинку, скверах та парках Харкова

У Харкові на вулиці повернувся велопатруль. Про це повідомила пресслужба МВС на сторінці у Facebook.

Зазначається, з п'ятниці у пішохідних зонах, зонах відпочинку, скверах та парках Харкова несуть службу екіпажі велопатруля.

«Велопатрулі, як і раніше, проводитимуть превентивну роботу з громадянами, виявлятимуть порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки. Будьте відповідальним та не порушуйте закон», - повідомляють у пресслужбі.