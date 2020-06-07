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    Події в Україні

    У Харкові на вулиці повернувся велопатруль

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    Велопатрулі виявлятимуть порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки - У Харкові на вулиці повернувся велопатруль
    Велопатрулі виявлятимуть порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки

    Екіпажі велопатруля нестимуть службу у пішохідних зонах, зонах відпочинку, скверах та парках Харкова

    У Харкові на вулиці повернувся велопатруль. Про це повідомила пресслужба МВС на сторінці у Facebook.

    Зазначається, з п'ятниці у пішохідних зонах, зонах відпочинку, скверах та парках Харкова несуть службу екіпажі велопатруля.

    «Велопатрулі, як і раніше, проводитимуть превентивну роботу з громадянами, виявлятимуть порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки. Будьте відповідальним та не порушуйте закон», - повідомляють у пресслужбі.

    Харків МВС закон Facebook поліція
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