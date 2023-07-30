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У Нідерландах сталася стрілянина на карнавалі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Нідерландах сталася стрілянина на карнавалі
У Роттердамі внаслідок стрілянини постраждали троє людей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Троє осіб зазнали поранень під час інциденту на найбільшій вуличній вечірці в Європі

У нідерландському портовому місті Роттердам на літньому карнавалі Zomercarnaval сталася стрілянина. Унаслідок цього постраждали троє людей. Про це повідомляє Reuters.

Поранень зазнали двоє осіб та сам стрілок. Усі вони ушпиталені. Їхній стан невідомий.

Зазначається, що поліція кілька разів вистрілила у нападника.

Причини й обставини події на Кулсінгелі – центральній вулиці Роттердама – наразі не повідомляються.

Також нідерландська поліція додала, що ще одна стрілянина сталася раніше того ж дня під час того ж фестивалю.

Як відомо, карнавал Zomercarnaval у Нідерландах – одна з найбільших вуличних вечірок у Європі.

Нагадаємо, наприкінці червня у Кишинівському аеропорту один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі. Як повідомлялося, стрілок перебував у лікарні у тяжкому стані, йому загрожує довічне ув'язнення.

До слова, у центрі Одеси на вулиці Базарній 25 липня сталася стрілянина. 

Теги: Нідерланди стрілянина фестиваль

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