У Нідерландах сталася стрілянина на карнавалі

Троє осіб зазнали поранень під час інциденту на найбільшій вуличній вечірці в Європі

У нідерландському портовому місті Роттердам на літньому карнавалі Zomercarnaval сталася стрілянина. Унаслідок цього постраждали троє людей. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поранень зазнали двоє осіб та сам стрілок. Усі вони ушпиталені. Їхній стан невідомий.

Зазначається, що поліція кілька разів вистрілила у нападника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Причини й обставини події на Кулсінгелі – центральній вулиці Роттердама – наразі не повідомляються.

Також нідерландська поліція додала, що ще одна стрілянина сталася раніше того ж дня під час того ж фестивалю.

Як відомо, карнавал Zomercarnaval у Нідерландах – одна з найбільших вуличних вечірок у Європі.

Нагадаємо, наприкінці червня у Кишинівському аеропорту один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі. Як повідомлялося, стрілок перебував у лікарні у тяжкому стані, йому загрожує довічне ув'язнення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, у центрі Одеси на вулиці Базарній 25 липня сталася стрілянина.