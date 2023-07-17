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У центрі Києва вранці сталася стрілянина: є поранений

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У центрі Києва вранці сталася стрілянина: є поранений
Поліція затримала стрілка у столиці
фото: Нацполіція

Стрілком виявився власник офісу, 1980 року народження

Вранці 17 липня у Києві чоловік влаштував стрілянину на Печерську. Правоохоронці провели спецоперацію з його затримання. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

«Сьогодні вранці невідомий зайшов у офісне приміщення на вулиці Бойчука, внаслідок чого спрацювала сигналізація. По прибуттю наряду приватної охорони, чоловік вистрелив у бік співробітників та поранив одного з них», – йдеться в повідомленні.

У подальшому озброєний порушник забарикадувався в офісному приміщенні. Правоохоронці провели спецоперацію, у результаті якої бійці КОРД затримали чоловіка.

У центрі Києва вранці сталася стрілянина: є поранений фото 1

Як стало відомо, ним виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються.

У центрі Києва вранці сталася стрілянина: є поранений фото 2

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. За скоєння тяжкого злочину йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 26 червня стрілянина сталася в одному зі спортзалів Івано-Франківська. За попередніми даними, потерпілого міг обстріляти снайпер з даху сусіднього будинку.

Теги: Київ поліція стрілянина

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