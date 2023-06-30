Стрілянина в аеропорту Кишинева: який вирок загрожує нападнику

Унаслідок нападу загинули поліцейський та співробітник служби безпеки аеропорту

Громадянину Таджикистану, який сьогодні, 30 червня, влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева, загрожує довічний термін ув’знення. Нині він перебуває у лікарні у тяжкому стані. Про це заявив виконувач обов'язків генерального прокурора Молдови Іон Мунтяну, повідомляє NewsMaker.

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Як зазначається, нападник прибув до Кишинева зі Стамбула. Він поводився агресивно і не міг вказати мету свого візиту. Під час супроводу до «стерильної зони» зловмисник вихопив пістолет у представника прикордонної поліції і вистрілив кілька разів. У результаті загинули поліцейський та співробітник служби безпеки аеропорту.

Мунтяну зазначив, що йдеться про теракт. Якщо слідство підтвердить цю версію, громадянин Таджикистану отримає довічний термін ув’язнення. Крім того, слідчі з'ясовують, чи діяв він поодинці.

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За словами в. о. генпрокурора, правоохоронці наразі не мають інформації про причетність нападника до військових чи злочинних угруповань.

Нагадаємо, у Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали. У зв'язку з інцидентом в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

Відомо, що Молдова посилила контроль в аеропорту Кишинева у зв'язку з повномасштабною агресією проти України на тлі побоювань, що так до держави можуть потрапити проросійські агенти.