Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Стрілянина в аеропорту Кишинева: який вирок загрожує нападнику

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стрілянина в аеропорту Кишинева: який вирок загрожує нападнику
Чоловік влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева
фото з відкритих джерел

Унаслідок нападу загинули поліцейський та співробітник служби безпеки аеропорту

Громадянину Таджикистану, який сьогодні, 30 червня, влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева, загрожує довічний термін ув’знення. Нині він перебуває у лікарні у тяжкому стані. Про це заявив виконувач обов'язків генерального прокурора Молдови Іон Мунтяну, повідомляє NewsMaker.

Як зазначається, нападник прибув до Кишинева зі Стамбула. Він поводився агресивно і не міг вказати мету свого візиту. Під час супроводу до «стерильної зони» зловмисник вихопив пістолет у представника прикордонної поліції і вистрілив кілька разів. У результаті загинули поліцейський та співробітник служби безпеки аеропорту.

Мунтяну зазначив, що йдеться про теракт. Якщо слідство підтвердить цю версію, громадянин Таджикистану отримає довічний термін ув’язнення. Крім того, слідчі з'ясовують, чи діяв він поодинці.

За словами в. о. генпрокурора, правоохоронці наразі не мають інформації про причетність нападника до військових чи злочинних угруповань.

Нагадаємо, у Кишинівському аеропорту в п’ятницю вдень один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали. У зв'язку з інцидентом в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

Відомо, що Молдова посилила контроль в аеропорту Кишинева у зв'язку з повномасштабною агресією проти України на тлі побоювань, що так до держави можуть потрапити проросійські агенти.

Теги: Молдова аеропорт стрілянина вирок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа
Україна та Молдова побудують прикордонний міст через Дністер: підписано угоду
12 червня, 15:10
Буданов у нововму відео розвідки
«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим
11 червня, 15:20
Молдова виділить Україні допомогу на суму в 4,2 мільйона леїв
Молдова допоможе подолати наслідки підриву Каховської ГЕС
10 червня, 11:56

Соціум

Стрілянина в аеропорту Кишинева: який вирок загрожує нападнику
Стрілянина в аеропорту Кишинева: який вирок загрожує нападнику
Білорусь збудувала табір для «вагнерівців»: супутникові знімки
Білорусь збудувала табір для «вагнерівців»: супутникові знімки
Стрілянина в аеропорту Кишинева: відомо про двох жертв
Стрілянина в аеропорту Кишинева: відомо про двох жертв
В аеропорту Кишинева сталась стрілянина: є постраждалі
В аеропорту Кишинева сталась стрілянина: є постраждалі
Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю
Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю
«Нова пошта» відкрила перше відділення в Німеччині
«Нова пошта» відкрила перше відділення в Німеччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС
47K
Ймовірний теракт на ЗАЕС: Буданов повідомив, що можуть підірвати окупанти
38K
Німеччина змінює правила отримання соціальної допомоги для біженців з України
34K
Розвідка: Окупанти отримали наказ залишити територію ЗАЕС до 5 липня
18K
Патріарх Кирило розказав, як він надурив спецпосланця Папи Римського
11K
«Це не шоу»: Залужний емоційно відреагував на закиди про повільний контрнаступ

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
Сьогодні, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту