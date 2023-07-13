Нідерланди підтримали декларацію гарантій безпеки для України від G7

Вопке Хукстра: «Я вітаю декларацію G7 про підтримку України, включаючи оголошені заходи безпеки»

Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України, які запропонували лідери «Великої сімки» на саміті НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

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«Я вітаю декларацію G7 про підтримку України, включаючи оголошені заходи безпеки. Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи та сприятимуть цим механізмам безпеки для України в тісній координації з міжнародними партнерами», – написав міністр.

Як повідомлялося, члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні. Важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України.

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Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте, невідомо коли.