У Німеччині чоловік узяв у заручники пасажирів автобуса

На місце події прибула поліція та співробітники інших відмства

На трасі біля німецького Нюрнберга сталося захоплення заручників

У Німеччині біля міста Нюрнберг невідомий взяв у заручники пасажирів автобуса. Попередньо відомо про двох людей – водіїв автобуса. Про це пише АР.

«Усі інші пасажири вийшли з автобуса на узбіччя шосе», – мовилось у повідомленні.

Згодом німецьке видання Bild написало, що у заручниках – три пасажири автобуса. Інцидент трапився біля автомагістралі А9 біля населеного пункту Гредінг.

Відомо, що автобан перекрили повністю. За непідтвердженою інформацією, пролунали вибухи. Попередньо відомо, що на місці вже працював спецназ.

Припускають, що чоловік захопив заручників в туристичному автобусі, який приїхав з-за кордону.

За непідтвердженими даними, в салоні стався конфлікт. Видання пише, що підозрюваний у скоєнні злочину вигукував «дивні речі». Наразі невідомо про що саме мовиться.

За інформацією ЗМІ, зловмисника вже затримали.

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