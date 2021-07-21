Суд арештував першого українського пірата

Житель Миколаївщини замість того, щоб охороняти човен в Індійському океані, сам захопив його

Житель Миколаївщини замість того, щоб охороняти човен в Індійському океані, сам захопив його

Українець захопив судно в Індійському океані, погрожував зброєю капітану, а також вимагав викуп

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українцю, якого підозрюють у піратстві в Індійському океані. Про це розповів прессекретар Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Це перший випадок, коли українцю повідомили підозру в піратстві.

Запобіжний захід було обрано за клопотанням слідчого СБУ.

«Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 48 днів», – сказав Дехтяренко.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Україні вперше затримали українця, який підозрюється у піратстві.

Слідчі встановили, що громадянин України працював в іноземній компанії, яка надавала послуги з охорони суден від піратів. У червні 2020 року він зі зброєю прибув на один з таких кораблів в західній частині Індійського океану.

«Погрожуючи капітану зброєю він заявив, що захоплює судно і зажадав змінити курс в порт Фуджійєра, а також виплати викуп», – зазначили в прокуратурі.

У повідомленні йдеться, що українець чинив психологічний тиск на членів екіпажу, демонструючи споряджений магазин до гвинтівки і навіть вистрілив у стелю капітанського містка.

За інформацією СБУ, піратом виявився житель Миколаївщини.

«Погрожуючи зброєю капітану корабля, зловмисник заявив команді, що він вимагає зміни курсу судна та грошову винагороду у $500 тис. Почалися перемовини із менеджерами компанії судновласника, які тривали чотири дні. Представникам судноплавної компанії вдалося вмовили пірата здати зброю та розблокувати човен за $6 тисяч. Але коли зловмисник повернувся на плавучу базу охоронної компанії, він захопив її арсенал і почав нові перемовини», – заявили в СБУ.

Цього разу українець вимагав $100 тис. – інакше погрожував викинути всю зброю за борт. Компанія відмовилася виплачувати викуп. Зловмисник встиг викинути частину зброї, а потім його зупинили силою.