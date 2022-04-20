Кабан Путін із німецького парку тепер носитиме нове ім'я

Кабанові, якого раніше назвали на честь Путіна.обрали нове ім'я

Люди були переконані, що кабан не повинен мати ім'я де-факто злочинця та агресора

У німецькому парку дикої природи Mehlmeisel вирішили дати нове ім'я кабану, якого раніше назвали на честь президентка країни-агресорки Володимира Путіна. Про це повідомила пресслужба парку.

Дирекція парку зазначила, що тварину так назвали через «російське походження».

Нове ім’я для кабана обирали німці під час голосування в Instagram та Facebook. Більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні, були впевнені: тварину не потрібно більше називати ім'ям де-факто диктатора й терориста.

Кабана хотіли назвати Ігор, Фредерік, Мир і Густл.

Зрештою тваринку «перейменували» на честь поліцейського із популярної у Баварії серії книг. Тепер кабана зватимуть Ебергофер.

Нагадаємо, наприкінці березня у США помер амурський тигр на прізвисько Путін.

Тварина померла під час звичайної медичної процедури, попри зусилля ветеринарів.