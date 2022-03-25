У США помер Путін

Амурський тигр на прізвисько Путін помер у американському зоопарку

У зоопарку в американському штаті Міннесота 12-річний амурський тигр на прізвисько Путін помер від серцевої недостатності. Про це напередодні повідомили на сторінці зоопарку в Twitter.

Тварина померла під час звичайної медичної процедури, незважаючи на зусилля ветеринарів.

With heavy hearts we share that our 12-year-old male Amur tiger passed away yesterday during a routine medical procedure despite heroic emergency efforts by our team. This is a profound loss, and we thank our staff for their dedication to the animals. https://t.co/XX3K9gqcY8 pic.twitter.com/TECZCoLtz0 — Minnesota Zoo (@mnzoo) March 24, 2022