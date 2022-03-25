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    У США помер Путін

    12-річний Путін&nbsp;помер під час звичайної медичної процедури - У США помер Путін
    12-річний Путін помер під час звичайної медичної процедури
    фото з відкритих джерел

    Амурський тигр на прізвисько Путін помер у американському зоопарку

    У зоопарку в американському штаті Міннесота 12-річний амурський тигр на прізвисько Путін помер від серцевої недостатності. Про це напередодні повідомили на сторінці зоопарку в Twitter.

    Тварина померла під час звичайної медичної процедури, незважаючи на зусилля ветеринарів.

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    Теги: США путін смерть зоопарк тварини
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    У США помер Путін