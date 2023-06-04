У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців

У федеральній землі Тюрингія виникла пожежа в одному з будинку українських біженців

Унаслідок нещасного випадку, попередньо, є постраждалі

У Німеччині загорівся один із будинків, де мешкали українські біженці. Унаслідок нещасного випадку є постраждалі. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв у Facebook.

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«Друзі, сьогодні мене сповістили про сумну звістку, що в одному з будинків, де проживають українські шукачі захисту у федеральній землі Тюрингія, виникла пожежа», – написав дипломат.

За його словами, унаслідок нещасного випадку, за попередньою інформацією, є постраждалі. Однак він пояснив, що не може розголошувати деталі інциденту, доки триває слідство.

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«Наші консули з самого ранку на контакті з громадянами України, хто проживає у цьому регіоні, постійно мене брифінгують, а також з німецькими правоохоронними органами. Чекаємо на докладнішу інформацію, після того повідомлю більш детально», – зазначив Макеєв.

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Болгарії виявило шахрайську схему, пов'язану з реалізацією програм розміщення українських біженців.

До слова, Чехія змінить умови проїзду для українських біженців наприкінці червня. Українці, які проживають у Празі, більше не зможуть користуватися пільговим тарифом і платитимуть за проїзд у повному обсязі.

Як повідомлялося, понад 300 українських сімей біженців залишилися без дому у Східному Мідлендсі в Англії.