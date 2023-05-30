Наслідки атаки на Київ. Влада назвала кількість збитих ворожих цілей

Окупанти атакували столицю безпілотниками Shahed

У ніч на 30 травня російські загарбники здійснили масовану атаку на Київ із застосуванням баражуючих боєприпасів Shahed. Силами і засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників ворога. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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«Лік не на дні, а на години. Така теперішня щільність повітряних атак Києва рашистами. За останні 24 години ворог здійснив вже три напади. Причому противник постійно змінює зброю для атаки, після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно БпЛА. Ця крайня повітряна атака, 17-та від початку місяця, попередньо була здійснена виключно баражуючими боєприпасами Shahed», – ідеться в повідомленні.

КМВА уточнила, що напад був масований, із різних напрямків і в кілька хвиль. Попередньо, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва:

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Голосіївський: через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо, одна людина загинула, три травмовано. Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи щодо людей під можливими завалами;

Печерський: уламками пошкоджено автомобілі;

Дарницький: унаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Також пошкоджено припарковані автомобілі;

Дніпровський: палаючі уламки впали на зелену зону;

Подільський: уламки впали на нежитлову забудову;

Святошинський: уламки впали на територію одного з підприємств.

На всіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані щодо потерпілих та руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула.