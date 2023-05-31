Чехія скасує пільги на транспорт для біженців. Скільки коштуватиме проїзд для українців

Чехія планує уже влітку цього року зменшити обсяг допомоги для українських біженців, та мотивуватиме українців самим заробляти собі на життя

Чехія змінить умови проїзду для українських біженців наприкінці червня. Українці, які проживають у Празі, більше не зможуть користуватися пільговим тарифом і платитимуть за проїзд у повному обсязі. Про це пише чеське видання Proukrainu.

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Місцева влада повідомила про нові зміни, які набудуть чинності вже наприкінці червня 2023 року. Інфоцентри Празької інтегрованої транспортної системи (PID) та Транспортного підприємства Праги (DPP) більше не продають біженцям абонементні тримісячні проїзні за пільговою вартістю. Йдеться про тарифну категорію HN2 по ціні 444 чеські крони (735 гривень).

Зараз в українців є можливість купити проїзні всього на один місяць за ціною 165 крон (273 гривні), і ще місяць економити на проїзді.

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Чехія активно допомагає українським біженцям уже понад рік. Влітку 2023 року частину допомоги ця країна з себе зніме. В українців був час адаптуватися і працевлаштуватися в країні, і за рахунок свого заробітку багато хто з них уже поповнює чеську скарбницю.

Очікується також, що з липня цього року чеський уряд скоротить витрати за екстрене житло та скасує так звані «солідарні внески» для господарів житла, які прийняли українців у себе вдома. Зокрема, влітку біженці почнуть отримувати гроші на житло у розмірі трьох тисяч чеських крон на особу у зареєстрованій квартирі, 2,4 тисячі – у незареєстрованій. Так чеська влада країни мотивуватиме українців самим заробляти собі на життя. За статистикою, в країні працевлаштовано близько 100 тис. українців (із 500 тис).

Нагадаємо, сеський народ в рамках ініціативи «Подарунок для путіна» зібрав $2,3 млн пожертв для закупівлі РСЗВ RM-70 та 365 ракет до неї. Про це повідомляють організатори ініціативи. «Лише за два з половиною місяці внески зробили 19 165 людей і компаній. Очікується, що ракетна установка буде розгорнута протягом кількох тижнів», – йдеться в повідомленні. Реактивна система залпового вогню RM-70 – це чеська версія радянської системи «Град», але на шасі місцевої компанії Tatra, а також із новою системою заряджання.