У Болгарії викрито шахрайську схему, пов’язану з українськими біженцями

Болгарія від початку повномасштабного вторгнення прихистила сотні тисяч біженців із України

У ході перевірок у країні виявили ознаки фіктивного розміщення біженців

Міністерство внутрішніх справ Болгарії виявило порушення в реалізації програм розміщення українських біженців. Про це заявив глава МВС Болгарії Іван Демерджиєв, передає «Радіо Європа».

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Болгарія від початку повномасштабного вторгнення прихистилаі сотні тисяч біженців із України. Вони розмістилися в пансіонатах, готелях, пунктах відпочинку та таборах. Для цього передбачено фінансування з держбюджету та коштів Європейського союзу.

За словами Демерджиєва, у ході перевірок виявлено дублювання реєстрацій, а також «розміщення понад максимальну місткість готелів людей, які не в'їжджали до Болгарії, та дітей, які не народилися».

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«Іноді це стосується кількох готелів, які належать одній і тій самій людині. Вона може не знати, що ці біженці перебувають у трьох різних місцях одночасно», – пояснив міністр.

Імовірно, таке фіктивне розміщення біженців здійснюється з метою незаконно збагатитися за рахунок коштів бюджету і ЄС. Інформація, отримана в ході перевірок, уже передана до прокуратури, додав посадовець.

Нагадаємо, найбільші політичні групи в парламенті Болгарії – ГЄРБ-СДС та «Продовжуємо зміни»-«Демократична Болгарія», схоже, домовились про спільний «євроатлантичний» уряд і готові оголосити його склад.

Раніше повідомлялося, що в Болгарії протестувальники з російськими прапорами облили фарбою будівлю ЄС.