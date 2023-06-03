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У Болгарії викрито шахрайську схему, пов’язану з українськими біженцями

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Болгарії викрито шахрайську схему, пов’язану з українськими біженцями
Болгарія від початку повномасштабного вторгнення прихистила сотні тисяч біженців із України
фото: Pixabay

У ході перевірок у країні виявили ознаки фіктивного розміщення біженців 

Міністерство внутрішніх справ Болгарії виявило порушення в реалізації програм розміщення українських біженців. Про це заявив глава МВС Болгарії Іван Демерджиєв, передає «Радіо Європа».

Болгарія від початку повномасштабного вторгнення прихистилаі сотні тисяч біженців із України. Вони розмістилися в пансіонатах, готелях, пунктах відпочинку та таборах. Для цього передбачено фінансування з держбюджету та коштів Європейського союзу.

За словами Демерджиєва, у ході перевірок виявлено дублювання реєстрацій, а також «розміщення понад максимальну місткість готелів людей, які не в'їжджали до Болгарії, та дітей, які не народилися».

«Іноді це стосується кількох готелів, які належать одній і тій самій людині. Вона може не знати, що ці біженці перебувають у трьох різних місцях одночасно», – пояснив міністр.

Імовірно, таке фіктивне розміщення біженців здійснюється з метою незаконно збагатитися за рахунок коштів бюджету і ЄС. Інформація, отримана в ході перевірок, уже передана до прокуратури, додав посадовець.

Нагадаємо, найбільші політичні групи в парламенті Болгарії – ГЄРБ-СДС та «Продовжуємо зміни»-«Демократична Болгарія», схоже, домовились про спільний «євроатлантичний» уряд і готові оголосити його склад. 

Раніше повідомлялося, що в Болгарії протестувальники з російськими прапорами облили фарбою будівлю ЄС.

Теги: біженці Болгарія шахрайство

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