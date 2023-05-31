Берлін заявив, що Київ має право бити по території РФ

Берлін виступає проти того, щоб для подібних атак використовувалася німецька зброя

Гебештрайт звернув увагу, що Україна може завдавати удару по РФ з метою самооборони

Міжнародне право дозволяє Україні завдавати таких ударів по території Росії. Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт у відповідь на запитання кореспондента DW.

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Разом з тим Гебештрайт звернув увагу на те, що удари України по території РФ можуть наноситися з метою самооборони.

Водночас Берлін виступає проти того, щоб для подібних атак використовувалася німецька зброя.

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Зазначимо, що заява представника німецького уряду прозвучала на тлі недавньої атаки дронів на Москву.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц телефоном обговорили подальше посилення оборонних можливостей України та скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon.

До слова, у РФ вирішили вислати з країни сотні німецьких дипломатів та педагогів. У МЗС Німеччини розкритикували таке рішення, назвавши майбутні висилки «необґрунтованими» та «незрозумілими».