Сотні українських біженців в Англії залишилися без житла: що очікувати

сотні біженців з України залишилися без житла в Англії

Понад 300 українських сімей біженців залишилися без дому у Східному Мідлендсі, Англія

За словами журналістів, тепер місцева влада має знайти біженцям нове тимчасове житло чи нового спонсора, який допоможе знайти їм постійне місце проживання. Про це пише видання BBC.

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За словами журналістів, починаючи з 2022 року 6796 українців отримали тимчасові будинки у радах Східного Мідлендсу (Дербішир, Ратленд, Лестершир, Ноттінгемшир, Нортгемптоншир та Лінкольншир).

Тепер місцева влада має знайти їм нове тимчасове житло або нового спонсора, який допоможе знайти постійне місце проживання. Минулого року уряд Великобританії заснував програму "Дома для України", щоб допомогти людям, які постраждали від російського вторгнення.

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Повідомляється, що програма дає можливість громадянам України та їхнім сім'ям приїжджати до Великобританії, якщо вони мають призначеного спонсора, який може надати житло на шість місяців і більше. Можливістю скористалися тисячі людей, але через рік деякі господарі вже не можуть утримувати українців.

«Це не може продовжуватися вічно», – сказав Роджер Анскомб, який у будинку своєї родини дав притулок матері та дочці з України.

За його словами, через біженців вони не можуть надовго запрошувати своїх онуків.

«Ми відчули, що настав час повернути нашу вільну спальню. Ми не змогли запросити наших онуків у гості. Вони [біженці] чудові, і мені їх дуже не вистачатиме», – сказав Анскомб.

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За словами виконавчого директора Східного Мідлендса Стюарта Янга, подання заявок на статус безпритульного залишається низьким у регіоні. Щобільше, люди із таким статусом швидко знаходять новий будинок.