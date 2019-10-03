У Німеччині внаслідок стрілянини біля супермаркету загинула людина



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Двоє підозрюваних втекли з місця стрілянини на автомобілі, але через півтори години їх заарештували

У містечку в Нижній Баварії у Німеччині двоє чоловіків почали стрілянину біля супермаркету, в результаті чого загинула людина і ще одна отримала важкі поранення.

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що були поранені двоє чоловіків, один - біля супермаркету, а другий - біля власного будинку. Один з них загинув на місці подій.

Двоє підозрюваних втекли з місця стрілянини на автомобілі, але за півтори години їх заарештували і вилучили зброю.

Мотив злочину поки невідомий. Поліція вважає, що підозрювані та жертви знали один одного. Зокрема, зазначається, що загиблий і поранений є вихідцями із Сербії, а підозрювані - з Косова.

До слова, у Вищому окружному суді Дрездена розпочався процес над членами неонацистського терористичного угруповання, які влаштували антимігрантські заворушення в місті Хемніці в 2018 році.

Джерело: РБК-Україна