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    У світі

    В Німеччині суд почав розгляд гучної справи хемніцьких неонацистів

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    <p>Обвинувачені, як припускають, є лідерами у середовищі скінхедів і неонацистів Хемніца і його околиць</p> - В Німеччині суд почав розгляд гучної справи хемніцьких неонацистів

    Обвинувачені, як припускають, є лідерами у середовищі скінхедів і неонацистів Хемніца і його околиць

    До розгляду судової справи долучені свідчення 75 свідків і понад 60 досьє

    У Вищому окружному суді Дрездена розпочався процес над членами неонацистського терористичного угруповання, які влаштували антимігрантські заворушення в місті Хемніці в 2018 році.

    Як повідомляє Deutsche Welle, судовий процес, який, як очікується, триватиме як мінімум до квітня 2020 року, є одним з найбільш складних серед справ, що розглядались у суді Дрездена. До розгляду долучені свідчення 75 свідків і понад 60 досьє.

    Вісім підозрюваних - у віці від 21 до 32 років - звинувачуються у формуванні терористичної організації правого спрямування.

    За словами прокурорів, п'ятеро з обвинувачених, озброєних скляними пляшками та електрошокером, напали на декількох іноземних жителів Хемніца. Вони стверджують, що цей інцидент був підготовкою до запланованого антимігрантського погрому в Берліні 3 жовтня.

    Обвинувачені, як припускають, є лідерами у середовищі скінхедів і неонацистів Хемніца і його околиць.

    Нагадаємо, 27 серпня 2018 року у східнонімецькому місті Хемніц відбулися зіткнення ультраправих демонстрантів з протестувальниками лівих сил після того, як громадянин Сирії та громадянин Іраку були заарештовані за нанесення смертельних ножових поранень 35-річному німцеві, що спровокувало демонстрації, в ході яких мігранти зазнавали переслідувань та нападів.

    Канцлер Німеччини Анґела Меркель назвала «жахливим інцидентом» загибель чоловіка у місті Хемніц, але заявила, що жорсткі протести є неприйнятними.

    Джерело: 112 Україна

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