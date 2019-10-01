В Німеччині суд почав розгляд гучної справи хемніцьких неонацистів



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Обвинувачені, як припускають, є лідерами у середовищі скінхедів і неонацистів Хемніца і його околиць

До розгляду судової справи долучені свідчення 75 свідків і понад 60 досьє

У Вищому окружному суді Дрездена розпочався процес над членами неонацистського терористичного угруповання, які влаштували антимігрантські заворушення в місті Хемніці в 2018 році.

Як повідомляє Deutsche Welle, судовий процес, який, як очікується, триватиме як мінімум до квітня 2020 року, є одним з найбільш складних серед справ, що розглядались у суді Дрездена. До розгляду долучені свідчення 75 свідків і понад 60 досьє.

Вісім підозрюваних - у віці від 21 до 32 років - звинувачуються у формуванні терористичної організації правого спрямування.

За словами прокурорів, п'ятеро з обвинувачених, озброєних скляними пляшками та електрошокером, напали на декількох іноземних жителів Хемніца. Вони стверджують, що цей інцидент був підготовкою до запланованого антимігрантського погрому в Берліні 3 жовтня.

Обвинувачені, як припускають, є лідерами у середовищі скінхедів і неонацистів Хемніца і його околиць.

Нагадаємо, 27 серпня 2018 року у східнонімецькому місті Хемніц відбулися зіткнення ультраправих демонстрантів з протестувальниками лівих сил після того, як громадянин Сирії та громадянин Іраку були заарештовані за нанесення смертельних ножових поранень 35-річному німцеві, що спровокувало демонстрації, в ході яких мігранти зазнавали переслідувань та нападів.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель назвала «жахливим інцидентом» загибель чоловіка у місті Хемніц, але заявила, що жорсткі протести є неприйнятними.

Джерело: 112 Україна