У Норвегії розбився американський військовий літак

Інцидент стався під час навчань НАТО

Військовий літак Сполучених Штатів під час навчань зазнав аварії на півночі Норвегії. На борту перебували четверо членів екіпажу. Про це інформує NRK.

Повітряне судно MV-22B Osprey, яке належить Корпусу морської піхоти США, брало участь у військових навчаннях НАТО під назвою «Холодна відповідь».

Рятувальний вертоліт і норвезький військовий літак Orion у ході пошуків виявили уламки. У поліції зазначили, що поряд «ознак життя не спостерігалося».

Рятувальники поки не знають, чи став причиною аварії нещасний випадок чи щось інше. Через погодні умови вони добралися до місця через три години.

Навчання Північноатлантичного альянсу проводять у Норвегії з 14 березня. У них задіяно 30 тис. військових із 25 країн-членів НАТО, а також Фінляндії та Швеції.

У рамках цих маневрів літак США проводив навчальний політ із міста Буде.

Читайте також: