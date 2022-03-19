Генерал США оцінив шанси росіян оточити Київ

Ходжес вважає, що найближчі 10 днів будуть вирішальними у війні Росії проти України

Бен Ходжес не вірить, що Кремль використає ядерну зброю

Прихильник закритого неба над Україною, колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю DW розповів про прорахунки Росії у війні проти України.

Так, за його словами, найближчі 10 днів будуть вирішальними, якщо Україна отримуватиме всебічну підтримку.

«Я думаю, що росіяни справді близькі до точки, коли вони більше не зможуть продовжувати атаку. Але за умови, що ми на них будемо здійснювати тиск протягом наступних десяти днів», – вважає екскомандувач армії США.

Бен Ходжес не вірить, що росіяни можуть оточити Київ: «Це дуже велике місто зі складним рельєфом на березі великої річки. У них немає сил для цього». Також він не припускає, що Кремль використає ядерну зброю: «Путін не зможе зробити це сам і я не вірю, що люди, які його оточують, зацікавлені в ядерній загрозі».

Раніше повідомлялося, що українські військові відкинули російських окупантів від Києва на правому березі Дніпра на відстань до 70 кілометрів. Це унеможливлює будь-який вогонь по столиці України, окрім ракетного.

Президент України відзначив орденом Богдана Хмельницького II ступеня командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, який керує захистом столиці.

«Завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат, був відігнаний від столиці. За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 березня, вранці житловий квартал у Подільському районі Києва був обстріляний російськими окупантами.

Як наслідок одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені шість житлових будинків, дитсадок та школа.

Розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.



