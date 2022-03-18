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    Події в Україні

    Рашисти вже випустили по Україні 1080 ракет – Пентагон

    Попри таку кількість, українське небо не скорилося рашистам - Рашисти вже випустили по Україні 1080 ракет – Пентагон
    Попри таку кількість, українське небо не скорилося рашистам
    фото з відкритих джерел

    Окупанти б’ють ракетами по інфраструктурних об’єктах та житлових будинках

    Міністерство оборони США заявило, що, за даними розвідки, може підтвердити запуск понад однієї тисячі російських ракет по різних цілях та мирних об’єктах в Україні. Про це, як повідомляє CNN, заявив у п’ятницю високопоставлений чиновник Пентагону.

    «Російські війська випустили більше 1080 ракет із початку вторгнення», – заявив представник Міністерства оборони США.

    Представник Пентагону також прокоментував ракетні удари по об’єктах на заході України, зокрема, в районі міжнародного аеропорту «Львів», назвавши їх «точними». Водночас він не надав додаткової інформації про те, звідки були запущені ракети, а також яких збитків завдали ці удари.

    Він також зазначив, що попри переваги в чисельності повітряних озброєнь, Росія досі не має переваги в українському небі, і за повітряний простір продовжує точитися боротьба.

    Нагадаємо, у Миколаєві окупанти завдали ракетного удару по військовій частині: десятки загиблих (фото). Удень окупанти обстріляли Миколаїв «Калібрами»: є жертви.

    Також окупанти знову обстріляли Святошинський район Києва (відео).

    Крім того, на Запоріжжі рашисти обстріляли із «Смерчів» полігон та завод.

    Напередодні ППО збили дві ворожі ракети на Дніпропетровщині та безпілотник на Харківщині.

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    Теги: росія окупанти США війна Львів чиновник Україна ракета окупація #stoprussia
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    Рашисти вже випустили по Україні 1080 ракет – Пентагон