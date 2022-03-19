Розмова Байдена і Сі Цзіньпіна: чи збирається Китай допомагати РФ

Білий дім попередив Китай про наслідки в разі сприяння Росії у війні проти України

Президент США Джо Байден у розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпіном попередив його про наслідки для країни, якщо КНР надасть матеріальну допомогу Росії, що розв’язала війну в Україні. Про це повідомили в Білому домі.

Згідно з повідомленням, Байден розповів Цзіньпіну про зусилля США та союзників у запобіганні вторгненню РФ на територію України та подальші спрямовані проти агресора кроки.

Також президент США попередив лідера КНР про наслідки для країни, якщо вона надасть матеріальну допомогу Росії.

«Президент наголосив на своїй підтримці дипломатичного вирішення кризи. Президент підтвердив, що політика США щодо Тайваню не змінилася, і наголосив, що Сполучені Штати, як і раніше, виступають проти будь-яких односторонніх змін статус-кво», – йдеться в повідомленні Білого дому.

Видання CNN з посиланням на речницю Білого дому Джен Псакі зазначає, що розмова Байдена та Сі Цзіньпіна не розвіяла побоювання США, що Китай може надати допомогу Росії.

«У нас є це занепокоєння. Президент докладно розповів, якими будуть наслідки, якщо Китай надаватиме матеріальну підтримку Росії, коли вона проводить жорстокі напади на українські міста та мирних жителів. І це те, за чим ми спостерігатимемо, і світ спостерігатиме», – заявила Псакі.

Вона також відзначила, що Китай повинен самостійно вирішити для себе, на чиїй стороні бажає стояти та як у майбутньому це рішення описуватимуть книги з історії.

Як повідомлялося напередодні, Китай отримає попередження від США: допомога РФ буде покарана.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден обговорить із Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні.

До слова, Байден назвав Путіна «справжнім головорізом» та «кривавим диктатором».

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