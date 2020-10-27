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    У світі

    У нью-йоркській штаб-квартирі ООН зафіксований спалах Covid-19

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    Нагадаємо, в кінці вересня Генеральна асамблея ООН вперше провела збори онлайн - У нью-йоркській штаб-квартирі ООН зафіксований спалах Covid-19
    Нагадаємо, в кінці вересня Генеральна асамблея ООН вперше провела збори онлайн

    Захворювання виявили серед співробітників делегації однієї з країн

    Робота штаб-квартири ООН в Нью-Йорку фактично паралізована через спалах коронавірусу. Про це повідомляє DW.

    «Зараження виявлено у не менш 5 співробітників делегації однієї з країн. У вівторок були скасовані всі наради, на яких було необхідна особиста присутність», – зазначає видання.

    Нагадаємо, в кінці вересня Генеральна асамблея ООН вперше провела збори онлайн. Допускали тільки по одному дипломату від 193 країн, а глави держав виступали в онлайн-режимі.

    Більшість заходів проходили віртуально. Від кожної зі 193 країн-учасниць допустили тільки по одному представнику кожної країни в зал Генасамблеї. Зустріч у залі проходила з дотриманням соціальної дистанції і масочного режиму. На тижні Генасамблеї не було рукостискань і обіймів.

    До слова, в Австрії можуть ввести жорсткий карантин через спалах Covid-19.

    ООН робота коронавірус
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