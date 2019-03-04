У Пакистані через повені загинули 13 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальні команди були направлені в усі постраждалі райони

Повені стали причиною поранень у десятків людей і пошкоджень сотень будинків

На південному заході Пакистану у провінції Белуджистан у минулі вихідні проливні дощі і раптові повені забрали життя щонайменше 13 осіб. Про це з посиланням на пакистанську владу повідомляє AP.

Як зазначається, також повені стали причиною поранень у десятків людей і пошкоджень сотень будинків.

Місцеве управління з запобігання стихійним лихам і ліквідації їх наслідків заявило в понеділок, що дев'ять районів провінції постраждали від паводків, викликаних проливними дощами і снігом.

Сотні будинків були пошкоджені, а десятки кіз і овець змила велика вода. Інфраструктура - мости і дороги - у деяких районах також була пошкоджена.

Рятувальні команди були направлені в усі постраждалі райони. Рятувальники допомагали людям з розселенням, їжею та іншими потребами. У деяких місцях вони врятували людей, що опинилися у пастці через повені.

Наразі дощі припинилися.

Нагадаємо, 21 лютого проливні дощі пройшли кількома містами у Пакистані, викликавши раптові повені і забравши життя щонайменше 26 осіб по всій країні.