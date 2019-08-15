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    У світі

    У Парижі через спеку зі склепінь Нотр-Дама почало падати каміння

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    Реставраційні роботи у Соборі були тимчасово зупинені, щоб дозволити провести операцію з очищення будівельного майданчика від свинцевого пилу - У Парижі через спеку зі склепінь Нотр-Дама почало падати каміння
    Реставраційні роботи у Соборі були тимчасово зупинені, щоб дозволити провести операцію з очищення будівельного майданчика від свинцевого пилу

    У пожежі розплавилося і потім осіло у вигляді пилу на поверхню сотні тонн свинцю, з якого були зроблені шпиль і покрівля собору - Мінкульт Франції

    У столиці Франції Парижі зі склепів Собору Паризької Богоматері через спеку почало падати каміння.

    Про це повідомляє RFI.

    «Французьке міністерство культури повідомило виданню Médiapart, що під час періодів особливо високих температур з кам'яних склепінь Нотр-Даму падало каміння, і що роботи зі зміцнення будівлі були терміновими заходами, котрі проводили під загрозою його руйнування», - йдеться в повідомленні.

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    Французьке відомство відповіло на статтю, опубліковану виданням, де йшлося про недостатнє дотримання норм охорони праці під час реставрації храму. Зазначалося, що у пожежі розплавилося і потім осіло у вигляді пилу на поверхню сотні тонн свинцю, з якого були зроблені шпиль і покрівля собору.

    Міністерство підкреслило необхідність терміново відновити реставраційні роботи. Вони були тимчасово зупинені у вівторок, 13 серпня, щоб дозволити провести операцію з очищення будівельного майданчика від свинцевого пилу.

    Роботи з укріплення будівлі повинні поновитися після 23 серпня і триватимуть, принаймні, до початку 2020 року. Після їх закінчення реставратори зможуть почати відновлювати собор.

    Як відомо, 15 квітня в Нотр – Дамі  спалахнула пожежа, через що у будівлі впав шпиль і дах. За попередньою інформацією, вогонь спалахнув через ремонтні роботи в будівлі. Головний архітектор з питань збереження історичних пам'яток Філіп Вільньов сказав, що коли в соборі спалахнула пожежа, на майданчику не було працівників.

    У МВС Франції заявили, що основну конструкцію собору вдалося врятувати. Також вдалося врятувати частину християнських святинь, що зберігалися в соборі.

    Вранці 16 квітня пожежу повністю ліквідували. Для реставрації собору відкрили загальнонаціональний збір пожертвувань.

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