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    На Київщині від вогню врятовано житлові будинки

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    У с. Тарасівка загорілася господарча будівля із соломою - На Київщині від вогню врятовано житлові будинки
    У с. Тарасівка загорілася господарча будівля із соломою
    Фото: ДСНС

    Пожежа в господарчій будівлі могла перекинутися на житлові будинки

    У вівторок, 13 серпня, о 20:50 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про загорання господарчої будівлі у с. Тарасівка.

    «На подію виїхали чергові караули 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Узин та 1-ДПРЧ м. Біла Церква. По прибуттю розвідкою встановлено, що горить господарча будівля, солома в тюках, є загроза перекидання вогню на поруч розташовані житлові будинки. Поруч з будинками зберігалось 3 тонни соломи», - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальниками було не допущено розповсюдження вогню, пожежу локалізовано о 21:40 та повністю ліквідовано о 3:32.

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    Над ліквідацією пожежі працювали 8 чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

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    На Київщині від вогню врятовано житлові будинки
    На Київщині від вогню врятовано житлові будинки

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

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