У Парижі тривають страйки: протестувальники побилися з поліцією



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19-й день протестів у столиці Франції Фото: The Guardian

Французькі страйкувальники-залізничники зіткнулися з поліцією у Парижі після проведення демонстрації проти пенсійної реформи

У понеділок, на 19-й день загальнонаціонального страйку у Франції, учасники акції протесту побилися з поліцією неподалік Ліонського вокзалу в Парижі.

Про це повідомляє The Guardian.

«Французькі страйкувальники-залізничники зіткнулися з поліцією у Парижі після проведення демонстрації проти пенсійної реформи, попри заклик Еммануеля Макрона до укладення Різдвяного перемир'я», - йдеться у повідомленні.

Сотні профспілкових діячів та протестувальників зібралися вранці біля станції Гаре-де-Ліон, якою користуються пасажири залізниці, які їдуть на південь у відпустку або на гірськолижні курорти до Альп, через протести близько половини поїздів на 23 та 24 грудня було скасовано.

Деякі страйкувальники виступали з промовами, заперечуючи запропоновані урядом зміни до пенсійної системи та пообіцяли продовжувати страйкувати на Різдво та Новий рік.

Більшість профспілок та залізничників проігнорували прохання французького президента про різдвяну паузу у страйку.

Нагадаємо, у Парижі вже другий тиждень тривають масові протести щодо пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона, яку 11 грудня офіційно представив уряд Франції.

Як повідомлялося, Французький президент Еммануель Макрон заявив, що колоніалізм був великою помилкою Франції. Макрон зазначив, що належить до покоління, яке не відноситься до епохи колонізаторства.