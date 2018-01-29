У Парижі закрили сім станцій метро через високий рівень води у Сені

Дороги вздовж набережної Сени залишаються затопленими, екскурсії на катерах скасовані

У річці Сена на території Парижа рівень води досяг свого піку, сім станцій метро у центрі міста закрили до 5 лютого. Наразі вода піднялася до позначки 5,84 метра — це більше, ніж на чотири метри вище норми, повідомляє Le Figaro. Водночас цей показник нижче рівня повені, яка була у червні 2016 року (6,10 м). Він також



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Фото: www.lefigaro.fr РІчка Сена, м. Париж

Дороги вздовж набережної Сени залишаються затопленими, екскурсії на катерах скасовані

У річці Сена на території Парижа рівень води досяг свого піку, сім станцій метро у центрі міста закрили до 5 лютого. Наразі вода піднялася до позначки 5,84 метра — це більше, ніж на чотири метри вище норми, повідомляє Le Figaro.

Водночас цей показник нижче рівня повені, яка була у червні 2016 року (6,10 м). Він також «відстає» від історичного максимуму 1910 року, коли вода піднялася до 8,62 м.

Дороги вздовж набережної залишаються затопленими, екскурсії на катерах скасовані.

Очікується, що сьогодні вода піде на спад, однак повне відновлення, згідно з прогнозами, триватиме декілька тижнів.

Нагадаємо, що 23 січня у Парижі через зливи Сена вийшла з берегів і затопила вулиці.

Через негоду було евакуйовано 1500 людей, без світла залишилися понад тисяча домогосподарств.