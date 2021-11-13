У Польщі на кордоні з Білоруссю загинув військовий

Вояка відправили на службу тиждень тому

Жовнір помер внаслідок вогнепального поранення

У Польщі під час служби на кордоні з Білоруссю загинув військовослужбовець. Подробиці трагедії поки невідомі. Про це пише місцеве видання Pар.

Військовий служив у резерві й не виконував завдань поруч із польсько-білоруським кордоном. Його відправили на службу близько тиждень тому й з того моменту він жодного разу не контактував із мігрантами.

Подробиці трагедії наразі невідомі, однак зазначається, що військовослужбовець загинув внаслідок вогнепального поранення, до якого треті сторони непричетні.

Нагадаємо, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

Раніше польська поліція знайшла на кордоні з Білоруссю тіло молодого сирійця.

Як повідомлялося, уночі білоруські силовики намагалися зруйнувати тимчасову огорожу на польському кордоні.

Сьогодні Польща заявила, що до її кордону прибувають білоруські силовики.

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