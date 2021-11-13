Польська поліція виявила на кордоні з Білоруссю тіло сирійця

Причину смерті сирійця поки що не встановили

Польська поліція знайшла на кордоні з Білоруссю тіло молодого сирійця. Як повідомляє поліція Підляського воєводства, його розшукали у лісовій зоні. «Дії, проведені на місці виявлення тіла, не дозволили однозначно встановити причину смерті», – ідеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, міграційна криза почалася на тлі погіршення відносин між Білоруссю та Литвою, Латвією та Польщею.

На початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явились відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

Не дійшовши 300 метрів до прикордонного переходу, мігранти звернули до лісу та розбили там табір. Вони намагалися штурмувати кордон. Наразі на білорусько-польському кордоні, за різними оцінками, перебуває від 3 до 5 тис. мігрантів. Прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що країна може повністю закрити кордони з Білоруссю, якщо ситуація з мігрантами посилюватиметься.

Також близько 100 мігрантів із Білорусі перейшли на територію Польщі. Біженці прорвалися через колючий дріт і перебувають біля огорожі.