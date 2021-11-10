Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових

У Білорусі вважають, що для збільшення кількості польських військових біля кордону «відсутня об’єктивна аргументація»

Кордон Польщі з Білоруссю захищають близько 13 тис. військовослужбовців із чотирьох армійських дивізій. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак на надзвичайному засіданні Сейму щодо міграційної кризи на кордоні, пише «Укрінформ».

За словами міністра, нинішня ситуація на кордоні з Білоруссю є «найбільшим тестом для польських служб за кілька десятиліть».

Він підкреслив, що на кордоні з Білоруссю зараз перебуває близько 13 тис. військовослужбовців з усіх чотирьох дивізій польської армії. Вони допомагають прикордонникам на всій протяжності цієї ділянки рубежу.

Блащак зазначив, що режим Лукашенка провадить пропагандистсько-дезінформаційну діяльність, що має на меті посіяти недовіру до польської армії і держави та спричинити хаос у країні.

Тим часом державне білоруське інформагентство «Белта» повідомило, що військового аташе при посольстві Республіки Польща у Білорусі полковника Ярослава Кембровського викликали до міністерства оборони РБ. Зокрема, в міністерстві оборони РБ назвали заяви польської сторони про причетність білоруських військовослужбовців до міграційної кризи на кордоні «необґрунтованими та неправомірними», і без «вагомих доказів» білоруська сторона розцінює такі звинувачення як «провокацію щодо збройних сил Білорусі».

У Міноборони РБ також вважають, що для збільшення кількості польських військових біля кордону «відсутня об’єктивна аргументація».

Нагадаємо, Міністерство оборони Білорусі назвало бездоказовими звинувачення з боку Польщі у причетності до міграційної кризи на кордоні.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

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