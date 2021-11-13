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    Використання мігрантів у Білорусі рівносильне торгівлі людьми – заява ЄС і України

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    ЄС і Україна виступили із заявою щодо міграційної кризи - Використання мігрантів у Білорусі рівносильне торгівлі людьми – заява ЄС і України
    ЄС і Україна виступили із заявою щодо міграційної кризи
    Фото: Belta

    Режим Лукашенка наражає на небезпеку життя і здоров'я біженців

    Використання мігрантів режимом в Білорусі рівносильне торгівлі людьми. З такою заявою на засіданні Генасамблеї ООН виступили Україна і країни ЄС. Про це пише «Укрінформ».

    Автори документа рішуче засуджують «цю нелюдську і неприпустиму поведінку» і виключають «будь-які спроби третіх країн використовувати торгівлю людьми, міграцію або контрабанду людей».

    Країни закликали «білоруський режим» негайно припинити цю практику та інші гібридні загрози життю і здоров'ю людей, включаючи постійне блокування доступу до гуманітарної допомоги.

    «Білорусь зараз широко використовує міграцію в політичних цілях. Ця практика рівносильна контрабанді людей або торгівлі людьми. Вона свідчить про цинізм білоруського режиму, який наражає на небезпеку життя і здоров'я людей, щоб відвернути увагу від порушень прав людини і жорстоких репресій в країні», – йдеться в заяві.

    Нагадаємо, напередодні НАТО засудило гібридну атаку Білорусі на кордонах Польщі, Литви та Латвії.

    Крім того, екссекретар РНБО зробив страшний прогноз щодо міграційної кризи. Ще РНБО вважає, що поблизу кордону з Білоруссю є «проблемна точка» .

    Згодом стало відомо, скільки Лукашенко «заробляє» на мігрантах: оприлюднено цифри.

    Раніше Ірак закрив консульства Білорусі та скасував авіарейси до Мінська.

    Крім того, Британія відправила групу інженерних військ до польського кордону.

    У міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі найголовніший переможець – Росія. Олександр Лукашенко став інструментом Москви для поділу ЄС. Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

    Як повідомлялося, міграційна криза на кордоні Білорусі з Литвою, Польщею, Латвією триває з серпня. Три країни звинувачують Білорусь у навмисному створюванні міграційного тиску в межах гібридних дій проти країн ЄС.

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    Теги: Білорусь ЄС ООН мігранти Україна
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    Використання мігрантів у Білорусі рівносильне торгівлі людьми – заява ЄС і України