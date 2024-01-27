У Польщі перекинувся автобус із українцями: що відомо про постраждалих (фото)

Автобус з'їхав із проїжджої частини й перекинувся на бік

У Польщі в аварію потрапив пасажирський автобус із України, у якому були 59 пасажирів і два водії – усі українці. Постраждали 20 людей. Про це повідомляє tvn24.pl.

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Аварія сталася в ніч на 27 січня, приблизно о 4 годині ранку, на повороті дороги біля населеного пункту Голуб'є Люблінського воєводства. Автобус з'їхав із проїжджої частини й перекинувся на бік. Попередньо, він їхав за маршрутом Одеса – Варшава.

У Польщі в аварію потрапив пасажирський автобус із України фото: tvn24.pl

Представник Державної пожежної служби у Грубешуві старший капітан Марцин Лебедович зазначив, що на ділянці траси, де сталася аварія, в цей момент була ожеледиця і падав сніг.

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За попередніми даними поліції, машина перекинулася через те, що водій автобуса, який є громадянином України, не впорався з керуванням на повороті дороги. Водночас перевірка показала, що обидва водії були тверезі.

У результаті ДТП 20 людей ушпиталено з різними травмами. Решта пасажирів перевезені до найближчого громадського центру.

Рятувальники попередили, що на трасі, де сталася аварія, суттєво ускладнений рух транспорту.

Нагадаємо, що нещодавно в Польщі в районі населеного пункті Вишниці потрапив у ДТП автобус сполученням Рига – Чернівці.

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Раніше повідомлялося, що у Словаччині перекинувся автобус із України з 53 пасажирами та двома водіями.

Також у листопаді 2023 року у Польщі розбився автобус із українцями: загинули дві жінки й дитина.