У Польщі розбився автобус із українцями: загинули дві жінки й дитина (фото)

Десятеро українців потрапили у жахливу ДТП

У Польщі автобус із українцями потрапив в автокатастрофу. Дві жінки та шестирічна дитина загинули. Про це повідомило місцеве видання In Poland.

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Трагедія сталася сьогодні біля Грубешова (Люблінське воєводство) приблизно о 4:30 ранку. На прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.

У транспортному засобі перебувало 10 осіб – всі вони є громадянами України. Попри реанімаційні заходи, життя двох жінок і шестирічної дитини врятувати не вдалося. Решту пасажирів доставлено до лікарні.

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Як пише Radio Szczecin, наразі причину смертельної ДТП не встановлено. Провінційна дорога № 844 перекрита, а на місці працюють екстрені служби, які з’ясовують деталі аварії.

Нагадаємо, що у Львові 17 листопада патрульні збили пішохода. Згодом від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Крім того, у столиці 14 листопада відбулося зустрічне зіткнення легкових автомобілей «Ауді» і «Тойота». Внаслідок події від отриманих травм 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля «Тойота» загинули. Інша водійка з місця ДТП зникла. Згодом поліцейські розшукали жінку. Суд обрав для неї запобіжний захід. Її відправили в СІЗО.